Las Fiestas de las Cabras, en Escuinapa se podrían hacer, si para mayo no hay tantos casos de Covid

ESCUINAPA._ Sí el número de casos Covid-19 que se tienen ahora se tuvieran en mayo, la recomendación sería que no se hicieran las Fiestas del Mar de Las Cabras, pero con una incidencia a la baja, no tendrían porqué no realizarse, señaló el presidente del Colegio Médicos, Arturo Rizo López.

“Mi recomendación sería que no se hicieran si hubiera muchos casos de Covid-19 en mayo, pero de aquí a mayo la posibilidad de que haya menos casos de Covid-19 podría ser y se pueden llevar a cabo las Fiestas” dijo.

Manifestó que los dos años pasados no había esa posibilidad, pues las variantes que circulaban en el municipio eran otras, eran variantes con una letalidad mayor, casi todos los casos eran graves, a diferencia de la variante Ómicron.

“Si el porcentaje de casos es bajo en mayo, ¿cuál sería el pretexto de no hacerlo?, Los dos años pasados fueron otras variantes las que se tuvieron, la gente era hospitalizada, moría, hoy no debemos perder el respeto al Covid, pero sí ha sido diferente esta variante”, dijo.

En este caso el municipio podría arriesgarse con hacer o no hacer las Fiestas del Mar de las Cabras, el riesgo está en iniciar la preparación como se considera que se inicia con ella desde febrero.

Entonces no quedaría de otra más que arriesgarse ante la posibilidad de que las fiestas sí se concreten, pues la tendencia es que los casos vayan a la baja para ese mes.

Manifestó que los casos Covid-19 con lo que se presume es la variante Omicron, continúan de manera muy activa y eso lo pueden percibir al acudir a farmacias y saber que los anti gripales se han escaseado debido a su venta.

“Recordemos que toda gripe es Covid hasta no demostrar lo contrario y también no es posible hacerse pruebas rápidas porque hay un desabasto a nivel mundial”, dijo.

En la consulta privada en las últimas semanas se siguen atendiendo a personas con sintomatología relacionada con Covid-19, y por la correlación que tienen con sus familias se puede decir que, por un caso, hay una familia completa enferma que no aparece en los casos activos.