$!Leonardo, el maestro de la UAS, refrenda su identidad escuinapense al moverse en una bicicleta con 60 años de historia

ESCUINAPA._ Más de seis décadas han pasado desde que la bicicleta “Raleigh” que hoy acompaña al profesor Leobardo Ordóñez Ruiz, empezó a transitar las calles del municipio.

De recorrer calles empedradas y cargar en la parrilla jabas con camarón mientras transitaba también hacía los esteros, hoy la bicicleta se ha convertido en un vehículo para su familia, manifiesta el docente.

“Después de vivir en la Ciudad de México, en Querétaro, agradezco estar aquí de nuevo y recorrer caminando o en bicicleta todos los lugares a los que tengo que ir, que esto es lo que no debemos perder como escuinapenses, me han dicho ‘cómprate una moto’, ‘usa más tu carro’, pero esto de verdad es lo que me gusta”, expresa.