EL ROSARIO._ Servando Rendón López, presidente de la Asociación Ganadera local, descartó que se tengan reportes de robo de ganado.

Argumentó que el problema que aqueja al sector es la mortandad de cabezas de ganado debido a la falta de alimento producto de la sequía que vive el municipio.

”Pues fíjese que aquí no me han reportado animales robados, aquí es donde tendrían que venir a reportarlo, por decir ‘se me perdieron tantas’ y hasta ahorita no”, dijo.

Refirió que la asociación a su cargo es el lugar para reportar de ocurrir esta situación.

”En lo que va del año y ni en todo el tiempo que tengo aquí no se han registrado animales robados”, apuntó.

Informó que apenas empieza la parte crítica del estiaje y ya van 100 cabezas de ganado que han perecido y faltan los meses de junio y julio para que lleguen las lluvias.