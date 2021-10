Líder pesquero pide se ponga fin a rezago de socios que quedan fuera del programa Bienpesca

EL ROSARIO._ Ante los malos resultados que se tuvieron en la temporada, El Secretario de La Federación Camaroneras de Agua Verde, Ramón Rojo, pidió que se ponga fin al rezago de socios que se dejaron fuera del programa Bienpesca.

“Y el Bien Pesca que el gobierno le apure para que salga rápido también y que salga al cien por ciento de los pescadores, que no salga como ha estado saliendo, que lo han prometido al cien por ciento y no las cooperativas organizadas nos estamos quedando con un rezago de socios que no reciben El Bien Pesca”, dijo.

Tan sólo en la cooperativa que preside, señaló que de cien socios no fueron incluidos 12 socios, y que dependiendo del número de socios en otras cooperativas varía el número de afectados.

Destacó que tan sólo en su Federación Pesquera son 16 cooperativas formales con lo cual crece el número de socios afectados.

“Mis respetos para el señor Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), que menciona que a todos pero realmente aquí al sector pesquero de zona Huizache - Caimanero, no les está llegando al cien por ciento”.

Destacó que espera que esta situación se resuelva para que en el próximo registro que está por iniciar se pueda acabar con ese rezago de socios.

Rojo pidió que es necesario regresen programas como el de apoyo con gasolina ribereña, ya que ayuda a mitigar aminorar el impacto cuando hay malos resultados en la temporada, ya que en la vigilancia se requiere una inversión fuerte.

“Se ocupa apoyo de las autoridades en empleo temporal que le pongas más monedas porque de plano es muy poco lo que le ponen”, concluyó.