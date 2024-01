“Se publicó a destiempo el 3 de diciembre una lista que aparentemente no es legal ya que fue a destiempo, el 15 debió haber salido la lista final de quién fue que quien quedó”, dijo.

A pesar de lo anterior, aseguró no estar en contra de quien se nombró, al ser compañeros del partido.

“Yo de antemano yo sé perder, no me quejo por no ser el representante, de hecho nos acaban de decir que probablemente salga la encuesta, yo les invito que si llega a salir Eloy Arámburo en la respuesta sea favorable”, apuntó.

No obstante, el aspirante reconoció ante este desfase se encuentra en la misma posición que muchos de sus compañeros que se registraron y, por respeto a este proceso, piden transparencia.

“Por respeto a todos los compañeros que nos registramos para candidatos merecemos transparencia, merecemos claridad en los resultados y más que nada quiénes y a quiénes encuestaron”, exigió.

Arámburo enfatizó en el hecho de que no es político pero entiende de este ámbito, y demandó que tal como lo exige el Presidente Andrés Manuel López Obrador, primero sea el pueblo respetando las directrices de Morena que son “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Sobre la labor de los consejeros, cuestionó si existe una ley que los ampare en la toma de decisión fuera de lo legal, argumentando ”por el famoso dedo”.

Aseveró también que este tipo de situaciones abonan al desinterés de la ciudadanía a participar en estos procesos.

Concluyó que a pesar de esta situación sigue creyendo en el partido y confía en que todo se pueda realizar con la debida legalidad y transparencia.