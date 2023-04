ESCUINAPA. _Por segunda ocasión, el regidor Gabriel Astorga Ceja solicitó la comparecencia al Cabildo de la Gerente de Jumapae, Fabiola Rodríguez Lizárraga; es necesario evaluar su situación o su posible sustitución, señaló.

Después de autorizar un préstamo a cuenta de participaciones de 1.5 millones de pesos que será utilizado para pagos de pensionados, jubilados y trabajadores activos de Jumapae, indicó que también se deben considerar el trabajo que está haciendo la funcionaria.

“Han sido varios gerentes que han encabezado la paramunicipal, algunos en un periodo muy corto, otros han tenido que salir por cuestiones de salud, sin embargo, la actual gerente, es quien más ha estado en el cargo, por eso me gustaría en la próxima sesión de Cabildo nos diera un informe de cuáles son las estrategias que han implementado para hacer una recaudación”, dijo Astorga Ceja.

Aunque con este préstamo se reafirme el compromiso del Gobernador Rubén Rocha Moya y que el Cabildo está apoyando esta situación por una situación de justicia para los trabajadores, considera que la Jumapae debe atender la situación señalando acciones para recaudar lo que se requiere económicamente.

Pues queda en la percepción ciudadana que ante cualquier problema de Jumapae el Ayuntamiento debe entrar en rescate y es el caso de los salarios que se adeudan a pensionados, jubilados y trabajadores activos, que es un acto de justicia, pero se tiene que tener estrategias para recaudar.

Se tiene que tener estrategias de concientización a la ciudadanía para los pagos, el cobro de uso industrial, salir a las comunidades y eso no es algo que ha visto en la actual Gerente y son varios meses en los que ha estado al frente de la Jumapae.

“Es necesario que no solamente se cargue todo el peso al Cabildo o Ayuntamiento, por eso pido que comparezca con nosotros, ver que son esas estrategias, que repito no he visto”, dijo.

Como Cabildo han cumplido con lo que se les ha solicitado y hasta donde la responsabilidad se les otorga, pero la Jumapae no cumple con ese compromiso social y eso hace que haya un desbalance entre ambos entes, indicó.

“Creo que, porque no entre todos (el Cabildo) evaluar situación y su posible sustitución (de la Gerente) en caso de que no esté a la altura de las circunstancias”, puntualizó.