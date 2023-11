EL ROSARIO._ Al sostener que personal de confianza adscrito a Obras Públicas que se les ha negado el acceder a vacaciones, la Regidora Anshaira Aguilar llamó a la presidenta Claudia Valdez a respetar este derecho.

”Personal de Obras Públicas, con toda la confianza claro como yo siempre se las he manifestado, para decirme que se les está negando las vacaciones, no los quieren soltar y ahorita en diciembre por lo claro que no los iban a soltar”, declaró.

Subrayó en el hecho de que el personal no se atreve a hacer pública la denuncia ante el temor a represalias y sea objeto de despido.

La Regidora reconoció que el departamento es indispensable pero también lo es el que se cumpla con los derechos laborales que ya se han ganado.

”El llamado a la Presidenta es a no negarle el derecho que se han ganado los trabajadores del Municipio”, precisó.