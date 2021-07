$!Llaman a frente común para el rescate del CIP Playa Espíritu

ESCUINAPA._ Con un frente común de los municipios del sur de Sinaloa y norte de Nayarit puede haber una defensa del Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu, expresó Ricardo Tobías Lozano Solorza.

El empresario rosarense, consejero del Codesin en la zona sur, manifestó que fue así, con un frente común de organizaciones productivas del campo y empresario de la región, que se logró concretar la construcción de la Presa Santa María.

“Nos hemos unido, creo que podemos hacerlo por otros proyectos y no podemos ver que el CIP está en Teacapán, al final de cuentas los beneficiarios están en la región, tomar esa bandera no podemos estar con la pasividad, la lucha de la Santa María es la misma lucha que tenemos que tener para que el CIP no sea rematado, como se pretende” dijo.

Precisó que cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto se había “sepultado” el proyecto de la Presa Santa María, en un esfuerzo conjunto de sociedad civil, empresarios y productores se consiguió que el proyecto se retomara como compromiso por el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador.