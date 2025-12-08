$!Llega a escuelas de Rosario el programa ‘Vive Saludable, Vive Feliz’

EL ROSARIO._ Con el objetivo de crear conciencia sobre la prohibición de la comida chatarra, la prevención y promoción de la salud, tanto física como mental en las instituciones educativas, llegó al municipio el programa federal “Vive saludable, vive feliz”.
Programa el cual se puso en marcha durante la ceremonia del Lunes Cívico que tuvo lugar en la escuela primaria Venustiano Carranza de la comunidad de Agua Verde.
La Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailen Delgado Rendón encabezó el evento cívico en representación de la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar.
La funcionaria aprovechó el evento cívico para reiterar el compromiso del Gobierno municipal de redoblar esfuerzos junto a las instituciones educativas y de salud, en fomentar hábitos de vida saludables, fortalecer el bienestar emocional de las niñas, niños y adolescentes, así como promover entornos escolares sanos y seguros.
“Queremos que cada niño y niña del Rosario crezca fuerte, sano y con hábitos que les permitan tener un futuro lleno de oportunidades, este programa es un acuerdo conjunto que nos invita a reflexionar y a tomar decisiones responsables por el bien de nuestras nuevas generaciones”, sostuvo.
Agradeció a los alumnos, alumnas, maestros y maestras por la organización de la ceremonia cívica, y puntualizó que este tipo de ejercicios fortalecen los valores cívicos, el respeto a los símbolos patrios y la participación activa de la comunidad escolar.