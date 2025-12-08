$!Llega a escuelas de Rosario el programa ‘Vive Saludable, Vive Feliz’

EL ROSARIO._ Con el objetivo de crear conciencia sobre la prohibición de la comida chatarra, la prevención y promoción de la salud, tanto física como mental en las instituciones educativas, llegó al municipio el programa federal “Vive saludable, vive feliz”.

Programa el cual se puso en marcha durante la ceremonia del Lunes Cívico que tuvo lugar en la escuela primaria Venustiano Carranza de la comunidad de Agua Verde.

La Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailen Delgado Rendón encabezó el evento cívico en representación de la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar.