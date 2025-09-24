$!Lluvia sorprende a habitantes de Escuinapa tras días de intenso calor

ESCUINAPA._ Después de días de intenso calor, la lluvia ha llegado la tarde de este miércoles en Escuinapa.
Lo que inició como una precipitación breve se volvió torrencial, ocasionando que algunas calles en cuestión de minutos estuvieran llenas de aguas pluviales caudalosas.
Aunque durante el día también hubo cielo nublado, no parecía suficiente para que la lluvia llegara, ya que desde días previos aún con nublados las precipitaciones no se materializaban.
Los escuinapenses fueron sorprendidos en las calles por la lluvia, por lo que varios transitaban empadados al salir sin paraguas.
“El agua es sagrada, el agua es vida, hay que disfrutar del baño”, le dijo una vecina del Fovissste Paraíso al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, mientras se encontraban en el banderazo de una obra.