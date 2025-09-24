$!Lluvia sorprende a habitantes de Escuinapa tras días de intenso calor

ESCUINAPA._ Después de días de intenso calor, la lluvia ha llegado la tarde de este miércoles en Escuinapa.

Lo que inició como una precipitación breve se volvió torrencial, ocasionando que algunas calles en cuestión de minutos estuvieran llenas de aguas pluviales caudalosas.

Aunque durante el día también hubo cielo nublado, no parecía suficiente para que la lluvia llegara, ya que desde días previos aún con nublados las precipitaciones no se materializaban.