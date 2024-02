ESCUINAPA._ A María de Jesús Palomares Gárate la elaboración de tamales no solo la llevó a ser un apoyo para que sus hijos fueran universitarios y profesionistas, sino a conocer una parte del país que no imaginó.

“Me engrandece cuando dicen ‘tamalera’, porque es un trabajo que hago con gusto, no me ofende, me enaltece, he tenido tantos beneficios, el principal es que mandé a la Universidad a mis hijos, me ha dado tantas satisfacciones que amo lo que hago”, dice.

La elaboración de tamales, de los guisos que se meterán entre la masa, ya es algo que forma parte de su día a día, de lo que le hace sentir con la satisfacción de un trabajo digno.

Es algo que inició observando, indica, ayudando a su suegra Alejandrina, madrugaba a apoyar en lavar los trastes, en acomodar las cosas y miraba como se iban elaborando los tamales.