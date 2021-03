TEACAPÁN, Escuinapa._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que los habitantes de Teacapán que dieron 5 mil pesos para un supuesto programa federal de vivienda, fueron timados.

Por ello, les dijo que solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar este caso, para si fueron estafados, buscar que se les devuelva el dinero que entregaron.

El mandatario estatal dijo que no hay programas de vivienda en curso.

“Los están engañando, no se vale que les estén pidiendo dinero, Conavi no trae lana, no se vale lo que les están haciendo. ¿Tienen datos de esas personas? Para poder denunciarlos”, dijo a los vecinos que se acercaron a pedir su intervención.

Unas 15 personas, de 80 que presuntamente hicieron depósitos de 2 mil y 5 mil pesos para unas viviendas presuntamente promovidas por el Gobierno federal a través de una organización llamada “Manos Limpias”, se acercaron a Ordaz Coppel en su visita a este puerto.

“Es gente rata, no les hagan caso, los han timado, es gente abusiva, ojalá pudieran darnos elementos, porque no hay ningún programa de vivienda del Gobierno federal, y si lo prometieron, no cumplieron”, dijo mientras escuchaba a las personas.

Los afectados manifestaron que la persona que los exhortó a participar del programa, es una profesora de la UAS, de nombre Ramona Melchor, quien les entregó números de cuentas de personas físicas a quienes tenían que depositar 5 mil pesos para una vivienda de dos recámaras, cochera, baño y una pequeña cocina.

Los depósitos se hicieron entre enero y febrero, indicaron.

Uno de los vecinos le dijo a Ordaz Coppel que había sido denunciado ante autoridades judiciales, al ser acusado de incitar a la población para que exijan el dinero de regreso, al no tener una respuesta clara sobre las viviendas, pero es algo que desconocía, precisó.

“Queremos que nos apoye porque la señora nos dice que sí existe la vivienda, somos 10-15 las que andamos porque les ha dicho a los demás que sí van a llegar esas casas el 22 de marzo, ya investigamos y no hay nada”, dijo una de las afectadas.