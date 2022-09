El que anda que no le teme a nada es el Gobernador, Rubén Rocha Moya, que no le causa preocupación lo que los organismos constitucionales le puedan hacer.

Y es que ya van dos sentencias que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite en su contra por andar violentando la ley, de las cuales la primera no recibió sanción alguna, por tener el cobijo del Congreso, ya veremos como le va con la segunda

Ahora resulta...

Con esto “El Químico” intenta lavarse las manos de una jugada que le salió mal, pero ya quedó “tocado” por una mancha que no se quita ni recibiendo premios patito.

Aún con los dolores que le provocó el resultado de la ASE sobre la investigación de las luminarias en 400.8 millones de pesos, ahora resulta que el malogrado “Químico” quiere poner en práctica su tarea de vigilar el recurso público, lo que no hizo con el mega gasto que permitió por la adjudicación directa de 2 mil 139 lámparas led, contrató que al final se le fue de las manos.

Lo suyo es viajar

Hablan como si supieran

Lo anterior nos dice que los exhortos del perredista no son más que comentarios para mantenerse activo como partido opositor, pues esto ya se ve en Movimiento Ciudadano y en el PAN, donde solo señalan pero para proponer se quedan bastante cortos.

El dirigente del PRD en Sinaloa, Oner Lazcano llamó al Gobernador Rubén Rocha Moya a remover a funcionarios de su gabinete para poner a otros que sí trabajan, cosa que no es novedad en gobiernos estatales.

Discursos vacíos

Es irrisorio que ayer criticaban el actuar de la Secretaria de las Mujeres, bueno más bien de Tere Guerra , defensora de las mujeres y los derechos humanos, a quien hay que reconocer los aciertos que ha tenido, el punto es que ante la “critica” que hacia el PRD se le cuestionó sobre alguna propuesta para reducir y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, a lo que respondieron: dar pláticas a las niñas en los centros educativos para evitar embarazos no deseados y por ende el aborto... el chiste se cuenta sólo.

Hay de frases a frases

A este Centinela no le gustan las groserías pero la joyita bien vale la pena porque ejemplifica el enojo por la aplanadora de Morena y el PRI para aprobar dicha reforma.

El Diputado Santiago Torreblanca desde la tribuna acusó a los morenistas de no respetar la Constitución.

Los ánimos se caldearon y bastante durante la discusión y la ya esperada aprobación de mantener al Ejército en las calles hasta el 2029; el enojo de los opositores fue más que evidente, y cómo no, si la aprobación prácticamente entierra la alianza Va por México, que tenían PAN, PRI y PRD.

Rocha cuestiona qué es el Tribunal Federal Electoral para que le dé ordenes a un Congreso del Estado, el Congreso tendrá que resolver, porque es autónomo.

Pero pues como dice él, no respeta estos organismos, porque dice resuelven las cosas de manera torcidas y pues son aliados de la oposición que está en contra del máximo líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Todo bien, y será lo que él piense pero sí hay cursos legales pero el insiste en qué le van a hacer con esas acusaciones del Tribunal que si lo van a sancionar para destituirlo.

Y hay viene la frase matona.

“...nada, nada me preocupa y no le tengo respeto al Tribunal Federal, no le tengo respeto, porque ellos lo están resolviendo de manera torcida”.

Lo que usted diga señor Gobernador, diría el Congreso estatal.