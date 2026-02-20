$!Mantiene Escuinapa jornadas de vacunación contra el sarampión

ESCUINAPA._ Los centros de vacunación contra sarampión en áreas públicas de Escuinapa se mantienen activos y este fin de semana se instalarán también en Palacio Municipal y la Plazuela Ramón Corona.
Al ser uno de los municipios que lidera los casos de sarampión con más de 80 casos, las jornadas de vacunación no han cedido buscando el bloqueo del contagio.
Después de que la Secretaría de Salud se ha concentrado estos días en Isla del Bosque, el Issste mantiene ahora un módulo de vacunación en Palacio Municipal.
“Mañana (sábado) estaremos de 8 a 2, es una vacuna que se puede poner hasta los 49 años”, dijo una enfermera a cargo.
De acuerdo a un boletín del Seguro Social, este fin de semana se instalarán módulos de vacunación en diversos lugares del estado, la Plazuela Ramón Corona será el macrocentro de vacunación de esta institución se ha informado.