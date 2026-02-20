$!Mantiene Escuinapa jornadas de vacunación contra el sarampión

ESCUINAPA._ Los centros de vacunación contra sarampión en áreas públicas de Escuinapa se mantienen activos y este fin de semana se instalarán también en Palacio Municipal y la Plazuela Ramón Corona.

Al ser uno de los municipios que lidera los casos de sarampión con más de 80 casos, las jornadas de vacunación no han cedido buscando el bloqueo del contagio.