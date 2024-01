“No resolvimos nada, no hay solución aún a esto, es una asamblea permanente, creemos que la autoridad no le interesa resolver, que les cuesta destituir”, dijo.

Además, apuntó que también le han pedido a la autoridad que resuelva lo que demandan, que es la destitución del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6, Jesús Yzabal González, pues trabajan bajo condiciones de hostilidad.

“Tan nos interesa la salud de la gente, que en los dos paros que hicimos el año pasado decidimos volver al trabajo confiando en que nos harían caso, pero no ha sido así, cuando regresamos en enero pensábamos que ya no estaría este jefe y no fue así, no resolvieron”, dijo.

Indicaron que el jefe jurisdiccional se ha encargado de dividirlos, como compañeros y señalaron que en ningún momento han estado en contra de personal de contrato que debido a enfermedad está en oficina, lo que han señalado es que no hay igualdad de condiciones.