$!Marchan decenas de mujeres en Escuinapa; exigen respeto y protección

ESCUINAPA._ Con canciones y reclamos contra los que no las protegen y con pancartas el Colectivo “Hijas del Mar” empezó la celebración por el 8 de marzo.

”¡Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan! ¡las niñas no se violan, no se tocan, no se matan! ¡Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, eran de las consignas que corearon en el trayecto de Palacio Municipal a Casa de la Cultura.

La canción sin miedo fue cantada una y otra vez, mientras el grito de justicia resonaba, por aquellas que ya no están pero no se olvidan, señalaron.