Muere jornalero migrante tras riña en Chametla, Rosario

EL ROSARIO._ Muere jornalero de Chiapas por arma blanca tras una riña con otro trabajador del campo quien se dio a la fuga, en la sindicatura de Chametla.

El infortunado fue identificado como Ignacio “C”, de 20 años, originario de Chiapas, que se encontraba en la entidad para el trabajo agrícola.

El hecho se informó que se reportó a las autoridades a las 18:00 horas, por la calle General Rubí.

Trascendió que se encontraban conviviendo cuando se suscitó una discusión tras la cual salió a relucir el arma, presuntamente un cuchillo, hiriendo al joven en el pecho.

Luego del hecho que terminó en el deceso, se informó que el agresor se dio a la fuga pero hasta el momento se mantiene sin ser identificado.

Luego de la denuncia acudieron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Cruz Roja para brindar el auxilio pero el joven ya no presentaba signos vitales al recibir la herida en el corazón.

Tras acordonar el área se dio parte a la Fiscalía, quienes acudieron para levantar los indicios que permitan fincar la debida responsabilidad, para de inmediato dar parte a la funeraria de guardia y remueva e cuerpo sin vida.