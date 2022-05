Mujer denuncia ataque de hombre en el entronque a la autopista en Escuinapa

ESCUINAPA. _ El entronque a la autopista es uno de los sitios que usan los escuinapenses para ejercitarse, este lunes una mujer fue atacada por un hombre que portaba arma blanca y una soga, alertó.

La afectada indicó que alrededor de las 7:10 de la mañana caminaba por el entronque de regreso al centro poblado, cuando un hombre salió de entre las huertas de mango portando una navaja y una soga.

“Sentí que alguien caminaba tras de mí, voltee sobre mi hombro y alcancé a percibir que se trataba de un hombre con una navaja y una soga, al voltear por completo se fue sobre mí, aunque le grité de pronto mis piernas flaquearon y caí sobre el centro de la carretera”, dijo.

Aunque es un sitio transitado para realizar ejercicio desde las primeras horas de la mañana, al estar ya con sol, no había nadie sobre el lugar ni yendo hacía el campo o la carretera.

Al inicio pensó que se trataba de un asalto por lo que aventó su celular que era lo único que traía, pero este se mantenía sobre ella, intentando someterla aún más.

Mientras ella pateaba al hombre e intentaba defenderse, este sonreía, relató, por lo que empezó a gritar pidiendo auxilio.

“Aunque siempre me he considerado una mujer fuerte, prácticamente el miedo me paralizó, tengo años caminando sobre el lugar y nunca había ocurrido algo así, el hombre se mantenía sonriendo y empezó a decirme que solo me quería tocar”, expresó consternada.

Ante los gritos, explica, de pronto éste la soltó y se fue corriendo otra vez hacia dentro de las huertas, sonriendo y gritándole que sólo la quería tocar, antes de irse solo alcanzó a rozar uno de sus pechos.

Como pudo se paró, indica, con los tenis en la mano empezó a intentar caminar, en ese rato pasó una camioneta a quien intentó pedir ayuda, pero la persona se fue, unos minutos después pasó un joven en motocicleta quien se paró a auxiliarla.

A éste le pidió apoyo para llegar al Hospital General donde había dejado estacionado su vehículo, pues no podía caminar, el pánico y el shock la tenían paralizada.

“La verdad no alcancé a pedir apoyo a Seguridad Pública, solo me subí a la camioneta y vi que otra mujer iba caminando y decidí seguirla para pedirle que se subiera a mi carro, porque creo que este hombre también ha hecho a otras mujeres lo mismo y el miedo nos gana para denunciar”, explicó.

El entronque a la autopista es un lugar concurrido por ciclistas, corredores o caminantes, es usado para hacer ejercicio por casi toda la población, por lo que considera que se deben implementar estrategias que garanticen la seguridad de quienes van al lugar.

“La realidad es que necesitamos caminar seguras, ni modo de dejar de hacer ejercicio, lo que pedimos a las autoridades es que busquen la forma en que lo hagamos de manera segura”, externó una de las mujeres que también utiliza la misma vía para ejercitarse.

El hombre fue descrito como delgado, moreno, con barba y bigote, short de camuflaje, camisa azul y sus tenis estaban descosidos de la parte trasera, al parecer estaba drogado pues sus pupilas se percibían dilatadas.