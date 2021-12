$!Narran madrugada de terror vecinos de ex Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ Entre el terror y la tristeza vivieron la madrugada de este jueves los vecinos del ex Alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán.

“Las niñas ‘m’ija’, es lo que más me duele, mi María José (hija del ex Alcalde)... lloraban, gritaban. “¿Quién le tiene tanto coraje?”.

Apenas abrió la puerta cuando vio cómo el fuego consumía a la vez dos vehículos más, frente a la casa del ex Alcalde Hugo Enrique, quien no respondía a las llamadas telefónicas, pues estaba dormido junto con su familia.

Los Bomberos y Protección Civil llegaron a apagar el fuego, lo que lograron después de 20 minutos, pero el horror en la colonia no pasaba.

Era el miedo que les provocaba escuchar vidrios y llantas estallar, pero también la tristeza de oír el llanto de las hijas del ex Alcalde y ex candidato, quien desesperado intentaba apagar el fuego. En su caso se le bajó la glucosa.

Para ellos como vecinos no es el ex Alcalde, ni ex candidato, indican, es un vecino que llegó a vivir al lugar con su esposa e hijas pequeñas a quienes tienen aprecio.

“Las niñas le decían ‘papá, no te metas, qué iba a poder apagar los tres carros, no se podía’, decía María José.

“¿Quién nos está castigando?, es una tristeza la que tenemos”, expresó otra de las vecinas.

Durante el suceso, algunos de los vecinos decidieron refugiarse en el patio.

Relataron que al inicio pensaron que se trataba de una basura que se quemó de manera descontrolada, pero cuando empezaron a escuchar explosiones, tomaron a sus hijos y corrieron al fondo de sus patios.

“Con los niños, que sí estaban dormidos, corrimos al fondo del patio, pensábamos que iba a explotar, todo estallaba, los vidrios, las llantas, teníamos mucho miedo”, señala otra de las vecinas.