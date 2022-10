Ni Gobierno de Sinaloa ni autoridades locales han cumplido con promesa de pagos en Jumapae, reclaman trabajadores

ESCUINAPA. _ El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya no ha cumplido con lo prometido después de 3 meses en que se comprometió a resolver los salarios y aguinaldos pendientes, manifestaron trabajadores de Jumapae.

“Cada vez se nos complica más la situación financiera, hace tres meses que el Gobernador vino y nos dijo que nos daría solución, que nos pagarían y no cumplió, aquí estamos desesperados”, dijo uno de los trabajadores.

Sienten, indicaron, que les han mentido, pues las respuestas no han llegado ni de quien se comprometió, ni de quienes se han erigido como gestores en su caso, en una presunta defensa de sus derechos laborales como también ha fungido la Diputada local Rosario Sarabia Soto.

“La Diputada se ha reunido como tres veces con nosotros, pero ahora de Rosario Sarabia no hemos sabido nada, hemos investigado con el Diputado federal Juan Torres y nos dijo ‘es más mentirosa que nada esa mujer, no sé porque la alaban’ y la verdad ya no sabemos ni en qué creer, nos dijo que nos llevaría con el Gobernador y nada”, dijo otro de los trabajadores.

En la gira de trabajo que por el huracán Orlene hizo el Gobernador Rubén Rocha Moya por el municipio, pensaron en acercarse a preguntar qué pasaba pues son 3 meses de su compromiso con ellos, pero no era el momento.

Sienten que la situación es cada vez peor, pues ninguna de las autoridades es clara sobre ese compromiso, con la Diputada han sido reuniones sin fructificar, con la Presidenta Blanca Estela García tampoco ven esa intención.

“Seguimos confiando en el Gobernador, pero también estamos desesperados, son muchas quincenas pendientes desde el Soto (ex Alcalde Emmett Soto Grave) les pagaban a quienes querían, los aguinaldos tampoco nos pagaron”, dijo uno más de los denunciantes.

No se han manifestado desde octubre del 2021 pero indicaron que probablemente vuelvan a parar labores el 1 de noviembre de este año, para ser escuchados, pues mientras se mantengan callados, el problema seguirá y las promesas incumplidas también.

“Dejamos la CTM para irnos al CATEM pero también el CATEM nos tiene abandonados, para la toma de protesta nos endulzaron oídos, al final quienes debemos solucionar somos nosotros mismos, a ninguna organización le importamos, a ninguno le importamos”, señaló uno más de los denunciantes.

Precisaron que son alrededor de 3 millones 400 mil pesos los que se les adeudan en salarios y aguinaldos, además de primas vacacionales y de antigüedad, en algunos casos a los trabajadores les adeudan de tres a ocho quincenas.