No hay denuncias de robos o asaltos asegura Director de Seguridad Pública de Escuinapa

ESCUINAPA._ Robos de bicicleta, motos y asaltos han estado presente en redes sociales desde la semana pasada; no hay denuncias manifiesta Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Carlos Nataren Ovando.

Pero mientras, el robo de vehículos ha sido sin el encuentro entre víctima y victimario, no fue el caso de una mujer vendedora de jugos y fruta la semana pasada pues esta fue atacada con un cuchillo en el intento de asalto.

“Estacionó su motocicleta adelante, eran como las 7:30 de la noche del jueves, me pidió un chocomilk, pero entraba y salía, observaba a todos lados mientras lo preparaba”, expresa la mujer.

La situación la hizo dudar, pero no la alertó lo suficiente, reconoce, la persona era delgado, alto, con un casco que nunca se quitó, al entregarle el chocomilk, dijo que había perdido el dinero y salió de nuevo, según a buscarlo.

“Le dije ‘mira me lo pagas en una vuelta que des’, le pregunté que, si el chocomilk era para él, le echaría el resto de lo que quedaba y me dijo que sí, volvió a salir, me volteé a acomodar las cosas en la vitrina y de pronto ya lo tenía tras de mi, con un cuchillo, me aventó y me empezó a picar”, dice mientras muestra algunas heridas.

Arrinconada sobre la zona del refrigerador, mientras él le pedía el dinero y la picaba con la punta del cuchillo, ella empezó a gritar desesperada, señala, a lo lejos de la otra cera de la calle, vio a un conocido, le grito por su nombre y el hombre salió corriendo, agarrando el chocomilk, sin llevarse nada más.

“El señor (conocido) no me escuchó, pero él (el atacante) pensó que sí por eso me dejó, se subió a la motocicleta y se fue, sí tengo miedo, por eso decidí abrir más tarde y cerrar más temprano”, expresa.

Elementos de Seguridad Pública fueron a tomar nota del hecho, fue un intento de asalto con violencia, pues el agresor le pedía el dinero, indica y ahora siente temor, pero es por su patrimonio por el que trabaja, aunque tenga que cambiar sus horarios.

El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Carlos Nataren Ovando, informó que revisaría el tema, pues no lo sabía hasta esta mañana, solo tenía datos de una bicicleta sustraída de un local.

“Solo tenemos un reporte de una sustracción de una bicicleta de un local, necesitamos que los afectados vayan a Seguridad Pública, lo hagan saber, hay cosas que salen en redes sociales, pero no se han reportado”, dijo.

En lo que va del mes se han recuperado 6 bicicletas y 3 motocicletas en operativos diversos, pero las personas no han querido interponer denuncias, mientras que el intento de asalto no era de su conocimiento.