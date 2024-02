ESCUINAPA._ Al personal de vectores no se les pide más de lo que deben de hacer, la Secretaria de Salud cumple con lo que corresponde en dotar de herramientas para el trabajo que realizan y con el pago de salarios, manifestó el secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo.

Indicó que los paros que se han hecho por parte del personal en Rosario y Escuinapa es por hacer presión ante la autoridad para cambios en la Jurisdicción, pero no hay un motivo real para ello.

“Gran parte del movimiento de salud (del jueves) lo organizó la Jurisdicción Sanitaria y es lo que agradecemos, ocupamos personal que trabaje, atender las necesidades de salud de la población, es lo que se debe priorizar antes que cualquier ego personal”, dijo.

El enfoque debe ser trabajar por la salud de la población, no dejar de trabajar, pues hacerlo impacta en que la población se enferme, es lo único que se pide al personal de salud de todas las áreas, no dejar de trabajar en labores que puedan ir en detrimento de la salud de las personas.

“Es lo que yo les pido al personal de vectores, que no dejemos de trabajar el dejar de trabajar va a impactar en que la población se nos enferme, el pago les llega puntualmente, las prestaciones se le cumplen puntualmente, hemos comprado equipo nuevo, camionetas, se ha remodelado la jurisdicción, creo que la parte que tenemos que cumplir como autoridad lo estamos haciendo”, dijo.

Más allá de un problema entre sindicato se debe salvaguardar la salud de la población, lo prioritario para ellos como Secretaria de Salud es precisamente la salud de la población de Escuinapa y Rosario.

Señaló que no hay denuncias formales por parte del personal de vectores contra ninguna autoridad de la Jurisdicción Sanitaria 6, en este caso contra el Jefe Jesús Yzabal González.

“Si hay un tema de acoso sexual se debe hacer demanda y se haría tramite adecuado a esa demanda, no sabemos de qué se trata, no ha habido alguien que vaya y nos diga, no hay denuncias”, dijo.

Escuinapa es punto rojo en tema de enfermedades como es dengue, manifestó, en enfermedades diarreicas, piquetes de alacrán entre otras cosas y se tienen que enfocar en eso, lo prioritario es trabajar los temas de salud.

Personal de vectores y zoonosis ha estado haciendo paros laborales desde noviembre del año pasado y se encuentran trabajando bajo protesta en demanda del cese del Jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria Jesús Yzabal González, acusándolo de hostigamiento laboral y acoso sexual.