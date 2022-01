No hay pacientes hospitalizados por Covid en Escuinapa: Director del Hospital General

ESCUINAPA. _ No se tienen pacientes hospitalizados por Covid-19 pero durante el fin de semana sí se tuvieron casos positivos al virus, informo el Director del Hospital General.

“Hospitalizados por Covid-19 no tenemos, pero sí han dado positivos a Covid-19 pacientes que fueron consultados, afortunadamente no han sido de gravedad, no han requerido hospitalización”, dijo Jesús Daniel Uribe Peraza.

Manifestó que el fin de semana se tenían 20 pruebas para realizar en caso de ser necesario, en pacientes sospechosos de Covid-19, de estos se usaron entre 7 y 8 pruebas y 3 pacientes dieron positivo.

Indicó que como médico considera que las vacunas han permitido que ante el contagio que se pueda tener, el virus actúe de manera menos grave, lo que permite que los pacientes estén siendo tratados en casa.

“La afluencia de casos no se han presentado como el año pasado, esperamos que la gente siga aceptando ser vacunada, porque eso nos permite menos hospitalizaciones, menos casos graves por Covid-19” , dijo.

El mapa de salud muestra 6 casos positivos de Covid-19, la tendencia es que irán en aumento, aún no saben si se trata de la variante Omicron o Delta, esta última es la que ha prevalecido, pero, aunque hay más números no se han presentado al parecer defunciones y hospitalizaciones.

Uribe Peraza señaló que se tienen que continuar con las medidas preventivas, no es momento de ‘bajar la guardia’, las personas se tienen que mantener con el uso de cubre-boca, gel sanitizantes y con ventilación apropiada en donde estén.

Probablemente en estos primeros días del mes empiecen a surgir los primeros casos de Covid-19, como resultado de las fiestas decembrinas, de las aglomeraciones o reuniones que se tuvieron, por lo que hay que estar pendiente ante cualquier síntoma, para cortar la transmisión de contagio.

“Si estuve cerca de alguien, se va haciendo cadena de transmisión, por eso es probable el incremento después de las fiestas, si alguien estuvo en reunión o fiesta familiar y estaba infectado, ese círculo seguirá potencialmente enfermedad”, expreso.