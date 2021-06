$!Nombran a Francisco Prado Yuriar como el tercer director del Hospital General de Escuinapa... ¡en seis meses!

De ahí emanan pagos a proveedores, a nómina y a viáticos que se le entregan al personal, considera que es lo que deben ver los trabajadores inconformes, que todo se revisa, dijo.

“Aquí de lo que se trata es de que el hospital funcione, de alguna manera subsanar los problemas, se trata que este hospital vuelva a brindar con calidad y calidez una prestación del servicio”.

Señaló que Prado Yuriar podrá colocar al personal de confianza que considere en las diversas áreas, tendrá esa facultad de hacerlo para mejorar la atención a los usuarios.

En cuanto a los procedimientos contra el ex administrador Ramón Liogón Beltrán, manifestó que todo se está revisando, que hay auditorías pendientes y quien sea responsable, deberá responder.

El nuevo director del Hospital General lamentó la situación de inconformidad que se tiene al interior del nosocomio, y que los trabajadores le han dado 24 horas para que elija nuevo personal para su área.

“No se puede de la noche a la mañana hacer cambios, nadie se querrá aventar al ruedo con esta problemática, yo les he dicho a ellos (los inconformes) somos todos compañeros, trabajadores, conocidos de años pero no quieren aceptar nada”, dijo.

El equipo que está laborando en la institución, donde hasta el domingo fungía como subdirector, ha cumplido con las labores y responsabilidades asignadas, mostrando trabajo al 100 por ciento, pero los inconformes no quieren que se les deje.

“La misma Jefa de Enfermeras me ha dicho hoy: ‘Doctor, aquí está mi puesto’, los demás dicen se va ella y nos vamos todos, me quitarán al mejor equipo de trabajo que hay en el hospital por complacer a algunas personas”, señaló.

La inconformidad es porque consideran que son personas del equipo del ex administrador Ramón Liogón Beltrán, pero esta persona ya no está en el hospital, no tiene nada que ver con la institución.

Precisó que las personas puestas en los cargos son personas preparadas y con el perfil adecuado, es el caso de Rosa Domínguez Galván, que quizá no tenga el carácter o tacto para ordenar el trabajo, pero su trabajo habla por ella.

Igual, la encargada de Recursos Humano, Kenia Medrado, que es licenciada en Enfermería y tienen maestra en administración hospitalaria; la administradora Reyna Ríos Zamora es trabajadora social, pero con una maestría en administración gerencial.

Lo que piden es tiempo de que las dejen trabajar y desarrollarse, pues tienen cerradas las áreas donde las asignaron desde hace dos semanas.

SE TOMARÁ TODO EL HOSPITAL: GUERRA CONTRERAS

La ex jefa de Recursos, Humanos Belén Guerra Contreras, señaló que el personal sigue inconforme con las decisiones de la Secretaría de Salud, por lo que de no tener respuesta a sus demandas, tomarán todo el Hospital General, con excepción de Farmacia y Urgencias.

“Sí sigue la manifestación (después del cambio de director) estamos en plantón todavía, no nos vamos a quitar de aquí, no nos vamos a ir, hasta el día de mañana que nos dé la respuesta, si es la misma gente, si es la misma gente podrida que está manejando todo, vamos a tomar el hospital y vamos a tomar más áreas”, dijo.

Se tomarían no solo la administración, como lo han hecho hasta el momento, sino el área de Archivo y consultorios. Farmacia y Urgencias no, porque no desean afectar a los pacientes.

Indicó que el personal de la SSA que llegó hoy al nosocmio rompió candados y cadenas violando el derecho que tenían a manifestarse, cuando solo están pidiendo desde hace casi 2 meses cambios.

“Nosotros estamos inconformes porque pedimos solamente la destitución de unas personas que no son agradables a nadie de la institución, y vienen y cada que vienen hacen un cambio nuevo, la vez pasada me quitaron a mí... ahora vienen y quitan al doctor Palomares, que estaba haciendo un excelente trabajo”, dijo.

Lo que desean es “limpiar”, comentó, de lo que dejó en las oficinas el ex administrador Ramón Liogón Beltrán y tampoco están de acuerdo a que tengan a personal de enfermería en las áreas que corresponden a administrativos.