ESCUINAPA._ Una fuga de agua mantiene sin abasto del líquido en gran parte de la cabecera municipal, informó Jazmín del Carmen Ramos García, gerente de Jumapae.

La fuga se ubica en el camino al Guasimal que es la entrada a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, sobre una huerta, señaló la funcionaria.

“Pero hay que hacer entender a la ciudadanía que no es porque me desperté con ganas de apagar el acueducto y no dar agua, no es algo que nosotros provocamos”, dijo.

Indicó que las fugas se están presentando probablemente por la presión que tiene para darse el abasto, en el caso de este problema se genera porque es tubería colocada hace 30 años.

Es una tubería que pasa por una huerta privada y que al hacerse el acueducto Baluarte-Escuinapa presuntamente el ex Alcalde Héctor Simental Beaven acordó que se daría agua al dueño del predio como una forma de agradecer el permitir el paso de la tubería.

El predio fue vendido y con nuevos dueños, por lo que se tuvo que buscar la forma de contactarlo para poder entrar al lugar y empezar trabajos de reparación.

“Es una tubería vieja, un tubo de 2 pulgadas y media, al jalarse para echar agua a una noria que tienen es cuando se rompe la tubería, se requiere una válvula y estamos en el acuerdo de que la persona la comprará para nosotros colocarla”, dijo.

De momento se canceló esa toma de agua y se estará trabajando en esta para poder dar el abasto a la población a la brevedad posible, los trabajadores de Jumapae ya tiene detectado el punto exacto de trabajo y se hará una ‘abrazadera’ para reparar.