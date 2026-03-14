$!Obispo de Mazatlán celebra misa por el descanso de la empresaria Martha Solorza

EL ROSARIO._ Dentro del novenario en honor a la empresaria Martha Elena Solorza Hernández y en presencia de sus cenizas, el Obispo de Mazatlán Mario Espinosa Contreras, presidió una misa por su eterno de descanso. La visita del prelado había sido anunciado a la familia durante la celebración de las exequias el pasado 11 de marzo. Fue en punto de las 11:30 horas que inició la celebración eucarística en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.







La misa fue concelebrada por el párroco Porfirio Langarica, el vicario Alberto Ortega, y Jesús Mota, párroco del Templo del Sagrado Corazón en Mazatlán. “Hoy estamos suplicando que esta hermana nuestra que fue una persona activa en esta comunidad, la señora Martha (Solorza), que por la misericordia de Dios llegue a la plenitud de la vida que nunca termina y que al final todos nos encontremos en ese mismo cielo”, dijo Espinoza Contreras. Al concluir la eucaristía, el Obispo junto a los sacerdotes, elevaron una plegaria para posteriormente bendecir las cenizas de la empresaria Martha Solorza.





