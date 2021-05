$!Ocho meses para Julia que vio salir a su hijo Hernán de casa y no regresar

“No cierro la ventana de mi cuarto, porque pienso ‘si llega mi hijo’, quiero escuchar cuando llegue, vivo con esa ilusión de que llegue, de que alguien me aviente un recado, todos los días le levanto, buscando una señal, tal vez un recado que me diga donde esta” señala.

“Estos han sido los meses más horribles, los más horribles que he vivido, han sido desesperantes, angustiantes, mi hijo está en mi mente cada momento, si voy a dormir, si voy a comer, le pido a todos los santos, no hayo a quien, le pido a la luna, al sol, a las estrellas, saber dónde está” señala.

Son 8 meses que ha pasado de la depresión a intentar tener fortaleza, explica, porque solo así podrá continuar su búsqueda, solo así seguirá insistiendo en la Fiscalía de Procuración de Justicia, saber que avances tienen.

Julia relata esos primeros días, hincada pidiendo a Dios por su regreso, llorando esperando llamadas, señales, hasta que la calma llegó en apariencia, para seguir en la lucha, para seguir conservando la fe y esperanza de que lo volverá a ver.

“Quiero tener paz, me dicen ‘entrégale tu hijo a Dios’, no se lo puedo entregar porque no tengo un lugar donde lo haya depositado, porque sé que puede estar vivo en algún lugar, no le entregó a mi hijo a Dios, se lo pongo en sus manos para que me ayude a seguir con esta fe de volverlo a tener” señala.

En estos meses los recuerdos del bebé, de las travesuras de un niño, de las anécdotas están más firmes, están ahí y es lo que la mantiene de pie, con ilusión, indica.

En esta búsqueda ha conocido a otras mamás del municipio, algunas de ellas no tienen una denuncia ante la autoridad, tal vez por miedo, pero considera que no es delito buscar un hijo, nadie tendría porque hacerles un daño, cuando solo buscan lo que tuvieron en su vientre.

Con Hernán, indica, se fueron muchas cosas, pero no la fe, esa se mantiene intacta, esa es la que la mantiene firme para pensar en que volverá a tener historias con él, a tener celebraciones, a que será de nuevo ese joven atento que ayudaba a sus vecinos cuando los veía cargando grandes bolsas de mandado.

Sabe que hoy será un día difícil para muchas mamás, que el corazón dolerá más que otros días, que solo entre ellas podrán entenderse.

“A las mamás que pasan por esto, solo les digo, no hay que perder la fe, la esperanza, de que pronto podremos volverlos a ver” señala.