Ofrecerán en Escuinapa concierto navideño con la Banda Sinfónica Severiano Moreno y Pescadores de Teacapán

ESCUINAPA._ La Banda Sinfónica Severiano Moreno y Pescadores de Teacapán, que dirigen Raymond Krueger y Hugo Raygoza respectivamente, continúan con el programa “Concierto Navideño”, esta ocasión será en la Explanada del Palacio Municipal.

Eligio Becerra Bizarrón, director del Instituto Municipal de Cultura, hace extensiva la invitación a la población Escuinapense a disfrutar del Concierto Navideño de Banda Sinfónica el jueves 23 de diciembre en punto de las 18:00 horas.

Dijo, “Es una navidad diferente para muchos de nosotros, vamos a recordar con mucho cariño a la gente que ya no puede estar, vamos a disfrutar estos momentos en familia”.

El programa se integra con las piezas Silent night, Franz Gruber; Joy to the World, Handel; Rudolph the red nosed reindeer, Jhony Marks, entre otras.

“Los objetivos de este programa es la creación musical a espacios abiertos para acercar esta manifestación artística a las masas y establecer un contacto directo con la comunidad, en el marco de la belleza de las tardes escuinapenses”, Becerra Bizarrón.