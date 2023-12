EL ROSARIO._ Al referir que la asistencia ha disminuido significativamente tras la pandemia del Covid-19, el párroco del Santuario de Nuestra Señora del Rosario, Porfirio Langarica, aseguró que la celebración en línea “no vale”.

El sacerdote expuso que tras este proceso de aislamiento la asistencia al templo mariano disminuyó hasta en un 30 por ciento, ya que explicó que en tiempos de pandemia las misas se celebraban en línea y mucha gente se quedó acostumbrada.

”Ya en línea la misa no vale, nos valía cuando estábamos en pandemia porque no podíamos salir, pero ya no tenemos ese problema gracias a Dios, entonces tenemos que venir presencialmente a escuchar la Santa Misa”, afirmó.

Dijo que se está trabajando intensamente para que los feligreses regresen a los templos para vivir esta celebración religiosa.

El Padre Langarica argumentó además que en muchos sentidos hubo un enfriamiento en la sociedad, pero particularmente en el religioso.

”Pero sí, tiempo de pandemia nos enfrió en todos los sentidos y especialmente en el sentido religioso y espiritual”.

Indicó que en las redes sociales del Santuario se transmite tan sólo la misa de domingo a las 19:00 horas porque muchas personas que viven en Estados Unidos piden por sus su difuntos por lo que solicitan que se transmita en línea para escucharla.