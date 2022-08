$!Pasan 24 años para que doña María de los Ángeles y su familia ya sean propietarios de su casa, en Escuinapa

“Yo rentaba enfrente de con la señora que me lo vendió, vino un día y me dijo que ocupaba dinero porque su mamá estaba enferma, le preste 500 pesos, después me dijo que vendería el terreno porque seguía enferma, le dije ‘véndemelo a mi’, le dimos mil pesos más y en abonos pagamos el resto”, explicó.

Su casa, dijo, está ubicada en la Colonia Emiliano Zapata, una zona que por años mantuvo un conflicto con un vecino que reclamó como suyo todo ese predio, por lo que la zozobra fue mayor.

Durante más de dos décadas escuchaba que iría ese “dueño” a sacarlos, a todos los que habían comprado en la zona.

Algunos le pagaron por el terreno, otros buscaban cómo dialogar con él, pero a ella solo le decía que había comprado problemas porque el inmueble era propiedad suya.

“Sí tenía miedo, mucha zozobra, nosotros conocíamos bien al muchacho que decía era el dueño, pero, de todas maneras, la casita la ampliamos, le hemos hecho todo poco a poco”, manifestó.

En esa casa está el esfuerzo del trabajo en el campo de su esposo, de su trabajo haciendo aseos en casas, en comercios, con “Ponchito” Díaz, quien le prestaba para seguir haciendo mejoras o para terminar de pagar el “pendiente”.

“¡Ahora ya tengo escritura! ya me voy a morir a gusto... ya si me quiere correr el Lupe ya no puede, porque está hasta nombre mío (la escritura), le dejo la casa pa’ la otra (mujer) si me muero”, relata entre risas.

En total, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento entregaron 120 escrituras a vecinos de las colonias Emiliano Zapata, Villa Galaxia, Ampliación Juárez, Insurgentes y Paredones.

En los próximos meses se considera la expropiación de otros terrenos al ejido de Escuinapa, de colonias como El Roblito, Insurgentes, Azteca, Loma Bonita, con la que podrían beneficiarse 2 mil familias.