$!Persiste preocupante desabasto de agua en Presa ‘El Peñón’

“Son dos temporadas que tenemos problemas de desabasto de agua, dos años que no llega al cien por ciento de su capacidad la presa porque no hemos tenido suficientes lluvias”, agregó Rendón García.

La presa terminó el 2020 al 40 por ciento de su capacidad, con esto sumó su segundo año de no estar al 100 por ciento en su embalse, indicó. En 2018 solo pudo llenarse con las lluvias generadas por el huracán Willa.

“El 30 de abril, Conagua nos informó que llegó al día cero en las presas, para que cerraran los canales de riego, pero nosotros solicitamos unos días más, no tenemos agua, pero necesitamos que baje más la presa y reparar la válvula que nos está tirando el agua”, dijo-

Ya han dado el primer riego y se encuentran en el segundo riego a los usuarios de la presa y se ha bajado el nivel hasta un doce o diez por ciento, pero esperan bajar más, porque, aunque no hay agua, existe la necesidad de reparar las válvulas.

“Tenemos problemas en la infraestructura hidráulica, tuvimos que reparar losas del canal, algunas fugas de agua y tenemos que meter buzos a reparar esa fuga, para que no se nos siga tirando el agua, ahorita con el segundo riego la estamos aprovechando”, comentó,

Rendón García manifestó que la situación de estiaje les preocupa, pues son dos años en los que el agua no llena el embalse y si no hay lluvias este año, será difícil para las actividades primarias de las que vive el municipio el próximo año, pues no se podrán dar los riegos a los mangos.