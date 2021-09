Pescadores de Escuinapa reparan tapos mientras se levanta la veda del camarón

Iniciaran la temporada como cada año, con esperanza de que sea buena pero no pueden definir que realmente sea así, cuando no tienen un estudio que determine la capacidad pesquera y productiva de la zona, manifestó.

“Nosotros estimamos que pueda haber camarón, pero no podemos decir que será una buena temporada porque no tenemos estudios previos, de la capacidad pesquera de la Laguna, es un estudio que le pedimos a Inapesca, pero no se nos entregó”, dijo.