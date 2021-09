$!Pescadores de Escuinapa toman oficinas locales de Conapesca para exigir permisos

“Decidimos tomar la oficina de Conapesca, aquí en Sagarpa, nos vamos a quedar un mes, un año, no ‘liase’ el tiempo que sea”, dijo.

El presidente de la mesa directiva, Ismael Osuna Tiznado, dijo que el problema es que el conflicto puede pasar a más, debido a que entre pescadores han estado a punto de pelearse porque solo una parte de ellos trabajan con el permiso y los demás no.

“No quiero enfrentamientos, se van a matar, queremos que Conapesca encuentre solución para trabajar nosotros, no podemos trabajar, los otros tienen permiso, nosotros son tres años luchando, hasta que nos resuelvan estaremos aquí”, dijo.

El presidente de la Federación de Cooperativas del Sur de Sinaloa, Jorge García Santos, dijo que lo que se espera es una solución por parte de las autoridades.

“Se metió ahí un juicio con el Juez, ya hace tres años, no han dado fallo, aquel grupo sí trabaja y estos no, aquel grupo metió más gente, ya no pueden pescar, Conapesca, los de Ordenamiento Pesquero solo reconoce a aquellos (otro grupo) gente se enfadó y fueron me dijeron voy a tomar oficina ¿qué hago? Nada puedo hacer”, dijo.

El presidente de la cooperativa Lázaro Cárdenas, que es la reconocida por las autoridades, indicó que se trata de un grupo disidente al que no se le niega trabajar, pero en su momento se les cesó porque no cumplían con responsabilidades como cooperativistas.

“Nunca hicieron caso al mandato de la administración, siempre quisieron ser directivos, nunca quisieron hacer caso de la administración de los trabajos, de los tapos, de todo eso, ellos decidieron formar un grupo”, dijo Juan Manuel Salas Barrón.

La situación ya estuvo en manos de Conapesca hace un tiempo y el Jurídico de la dependencia en base a los documentos legales estableció que los permisos les pertenecían.

Sin embargo, en este problema intervino la Federación de Cooperativas del Sur de Sinaloa debido a que los socios decidieron integrarse a la nueva Federación de Cooperativas ‘Puerta de México Libre’, por lo que se tomó partido por parte de Jorge García Santos.

“Nos dieron los permisos porque tenían toda la documentación legal, en la federación, las cosas no se hacían bien, esa Linda (secretaria Herlinda Enciso), pura corrupción, en la Lázaro Cárdenas, somos 87 socios, grupos de ellos son alrededor de 22 a 25 socios”, dijo.

En el caso de nuevas personas adheridas al padrón, es solo cuando se depura el padrón a causa de lo que la ley marca, como el hecho de que si no cumple con sus obligaciones y responsabilidades puede ser cesado.