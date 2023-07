Existe una franja de aproximadamente 4 kilómetros de playa que le pertenece a Concordia, sin embargo actualmente dependen del Ejido La Guasima, El Rosario, dice Raúl Díaz Bernal

Ante la polémica generada en redes sociales sobre el tema de que si Concordia tiene o no tiene playas, el Alcalde Raúl Díaz Bernal aseguró que efectivamente el municipio cuenta con una franja de playa de aproximadamente 4 kilómetros.

Esta franja de playa actualmente está adjudicada a un ejido perteneciente a otro municipio, por lo que aclaró que no es la idea quitarles el área, sino nada más el reconocimiento de que Concordia es un municipio que sí tiene una franja de playa.

“En cuestión de pertenencia al municipio, tenemos una franja como de 4 kilómetros de playa que le pertenece a Concordia, pero no es una playa poblada, es una franja que no tiene ninguna infraestructura”, explicó Díaz Bernal.

Este tema salió a relucir recientemente con el asunto de la construcción del canal de riego que llegó al municipio, desde La Picachos y que pasa por esa zona, sin embargo aún no se encuentra ubicado ni delimitado de manera precisa.

“Bueno tradicionalmente nosotros tenemos en la historia, en el registro de planos que existen en el Archivo Municipal, que tenemos una franja, pero es una franja que posiblemente al paso del tiempo, nunca se usó, nunca se reclamó”, declaró.

El Alcalde mencionó que tienen una noción de que esta playa se encuentra entre Villa Unión y Aguacaliente de Gárate hacia el fondo, colindando con el estero de El Caimanero, y dijo que a riesgo de equivocarse, al día de hoy ese terreno puede pertenecer al Ejido La Guásima, en El Rosario.

Señaló que esté tipo de casos donde hay zonas que no se reconocen dentro de un municipio suceden principalmente en las distribuciones agrarias que se hacen, ya que una cosa es asunto agrario y otra cosa es la delimitación territorial del municipio.

“En todo eso el uso de la tierra lo tienen los ejidos que no exactamente sé decirles cuál es, pero nosotros no estamos en la idea de quitarle nada a nadie, sino el reconocimiento nada más”, respondió a pregunta expresa sobre si su intención de recuperar el territorio era para venderlo a un particular.

Advirtió que no piensan despojar o entrar en conflicto con alguna comunidad o ejido que posea la franja que pertenece a Concordia y destacó que le queda claro que los límites del municipio no limitan que un ejido pertenezca o no a él.

“Aunque estemos en Concordia, hay un ejido o una comunidad agraria que lo tiene en uso, entonces no es la idea ni quitárselos, ni modificar sus planos, ni hacer nada, porque agrario es una cosa, territorial es otro, en la delimitación territorial de un municipio”, reiteró.