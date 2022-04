Pide señora hablar con directora de Conalep Escuinapa; le hablan a SSPM

ESCUINAPA. _ La madre de una alumna del Conalep Escuinapa demandó ver a la directora Deneb Medina Nuñez para aclarar una situación al interior de la institución, sin embargo, la respuesta del personal escolar fue la de llamar a Seguridad Pública Municipal.

”Me están amenazando con llamar a la policía porque quiero hablar con la directora, ayer (miércoles) hasta casi me le hincó para que me recibiera y no quiso”, aseguró la señora. que acudió a la institución.

Manifestó que durante la semana a su hija se le perdió el teléfono que usa en sus tareas y donde tiene trabajos escolares, al parecer fue hurtado y no recibió respuesta de la institución.

Es un teléfono que todavía está pagando, señaló, por lo que representa una merma en su patrimonio económico y con la necesidad de su hija para elaborar sus tareas.

”¿Cuál es el delito? El querer que se esclarezca dónde quedó el teléfono”, dijo la señora.

El hecho se desarrolló mientras autoridades de Conalep se encontraban en el lugar y la señora buscaba hablar con la directora Deneb Medina Nuñez.

Aseguró que la funcionaria no la ha recibido y que se le citó este viernes, pero dice que no puede estar pidiendo permiso en su trabajo para acudir de su comunidad a la cabecera municipal.

A la institución llegaron elementos de la SSPM en una patrulla, pero al no acercarse el personal que lo llamó, se mantuvieron un rato en el sitio.

Afirma directora que sí han recibido a la señora

La directora de Conalep Escuinapa, Deneb Medina Nuñez, manifestó que sí recibieron un día a la señora, pero su actuar ha sido violenta en sus actitudes y por eso no fue recibida el miércoles.

”Nosotros tenemos evidencia en videos de cómo se comporta, por eso no la recibí, estaba agresiva con el personal de oficina”, señaló.

Agregó que la institución tiene reglamentos entre los que está el hecho de que los alumnos no pueden hacer uso de celulares y si lo hacen Conalep no es responsable de daños a éstos.

La alumna faltó al reglamento y es imposible señalar si el hecho ocurrió en la institución, pues la alumna lo desconoce, tampoco pueden acusar a nadie como en su momento lo hizo la madre de familia, expresó.