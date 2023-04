ESCUINAPA._ El Regidor Gabriel Astorga Ceja solicitó al Síndico Procurador José Antonio Prado Zárate la comparecencia sobre el estado legal de laudos y demandas de ex trabajadores, proveedores y el nombre de abogados que han llevado la defensa de estos procesos.

La solicitud fue hecha durante la sesión ordinaria de Cabildo, dentro del punto de asuntos generales, lo que extendió la sesión por más de una hora de alegatos.

“En virtud de que en repetidas ocasiones se ha solicitado presentar ante Cabildo un informe sobre el estado que guardan los juicios contra el Ayuntamiento presentado por ex trabajadores, prestadores de servicios y proveedores, solicito esa comparecencia, pues solo hemos tenido información parcial”, dijo el regidor, quien además pidió a los demás regidores que firmaran avalando la solicitud si así lo consideraban.

El tema de demandas o laudos perdidos por ex trabajadores no han generado una información completa, solo lo que se conoce de manera pública, por lo que pidió ese informe en un plazo no mayor a tres días a partir de la solicitud que se hacía.

Estas las enumero en puntos: el primero es conocer el nombre del o los abogados que han representado la defensa de estos casos durante el tiempo de las demandas.

Otro punto fue conocer los recursos interpuestos por la defensa en cada una de las etapas del juicio; el otro punto considera la demanda interpuesta por Gasolinera Lerma por adeudos de combustible en el periodo del ex Alcalde Emmett Soto Grave.

Además piden reporte de las demandas para conocer recursos interpuestos por defensa en todas etapas de estos juicios y laudos culminados.

Solicitó que se diera información pormenorizada de cada expediente, en el que el Cabildo podría contar con el Secretario del Ayuntamiento Luis Alfonso Torres Medina con voz y con asesoría jurídica, acompañado por el abogado Víctor Burgueño.

Ante la solicitud, el Síndico Procurador José Antonio Prado Zárate replicó que por fin veía interés del Cabildo en casos que durante 1 año 6 meses les solicitó ‘empaparse’ sobre los temas.

“Año y medio se les dijo que por favor acudieran a Sindicatura a revisar cada uno de los temas para dárselos de manera física y pormenorizada; el análisis lo podemos hacer allá (en sindicatura), sindicatura los ha invitado”, dijo.

El Regidor replicó que cuando un funcionario era llamado por el Congreso a dar un informe, no iban los Diputados hasta la Secretaría a saber de este, pues el informe se presentaba a quien lo solicitaba.

Además, que no podían decir que los laudos iban ‘muertos’ debido a que la pandemia retrasó la defensa, cuando había igualdad de circunstancias tanto para el abogado representante de quienes demandaban, como de quien presuntamente defendía al Ayuntamiento.

Prado Zaárate indicó que lamentablemente en el pasado, cuando las demandas se tenían, no se les respondió o quienes defendían solo se dedicaron a ‘patear botes, como se dice coloquialmente.