ESCUINAPA. _ Debe haber una investigación clara de la Secretaría de Salud sobre los robos al interior del Hospital General; los empleados acusados ya regresaron a laborar, afirman empleados de la institución.

El robo a la institución tiene años, es sistemático y a quien se afecta principalmente es a la gente que requiere los servicios de la institución, señalan.

“Los trabajadores reconocieron el robo, en sus locker se encontraron más objetos, pero ellos ya regresaron a trabajar, a veces se tientan el corazón que, porque tienen muchos años de servicio y se quedaran sin nada, pero ellos no piensan en ser honestos y gana la impunidad, la gente puede robar y no pasa nada”, dijo uno de los trabajadores del nosocomio.

En el Hospital se pierden desde jeringas, hasta aparatos, ha sido algo que se ha dado desde hace año, los mismos trabajadores al aceptar la culpa, señalaron a otra persona de la institución como la persona a la que vendían los objetos, indicaron.

“Resulta que dicen nombres de a quienes le venden lo robado, que es otra persona del Hospital y nos dicen que son quienes vienen a ser directores o administradores de nuevo ¿o sea que a esa gente se premia? Mientras los pacientes tienen que comprar hasta jeringas, porque la Secretaria (de Salud) si manda, poco, pero manda, pero se pierde”, dijo molesto otro de los empleados.

No están en contra de los trabajadores acusados, sino de la acción, de los hechos, pues la persona que llegue a buscar atención al Hospital General puede ser un familiar, una mamá o papá de ellos, que tendrán que comprar hasta los complementos de tanques de oxígeno porque hasta esas cosas se han perdido.

“Son hechos que deben ser castigados, que se aprenda que no pueden estarse robando cosas y quedar impunes, es un secreto a voces quienes son, pero por no afectarlos a veces no hay denuncias, porque el sindicato protege, eso es un robo a un pueblo, no solo a una institución”, señaló otro de los trabajadores.

Después del robo realizado el martes, donde 2 trabajadores de mantenimiento reconocieron presuntamente su responsabilidad del robo de 2 motores de lavadoras y 1 bomba de inmersión de agua, por lo que fueron detenidos, salieron 36 horas después al no existir denuncia sobre los hechos.