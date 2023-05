“Cuando nos entregan el apoyo de Bienpesca nos dicen del Gobierno que no debemos dar nada, eran 500 pesos primero según para las necesidades de la Cooperativa, pero es una cooperativa que nunca tiene dinero, solo se dedica a vender facturas, se les regresaron 300 mil pesos de IVA y de todas maneras no hay dinero”, dijo Jorge Cabaleiro Raygoza.

El dirigente y ex funcionario a cargo de la Cooperativa no es pescador, ni tiene permisos como ellos, pero si cobra como dirigente, todos a quienes está proponiendo para correr son fundadores de esta cooperativa, manifestaron.

“No es posible estar dando dinero y no nos den nada, ‘no me des no me quites’ quieren a ‘huevo’ los mil pesos, por eso nos van a correr de la cooperativa, están cebados con Bienpesca, parecen tiburones detrás de la carne”, dijo José Candelario Rojas Mora.

No han sido temporadas buenas en la pesca de escama que son de lo que tienen permiso, el Bienpesca o empleo temporal que es de los dos programas de los que les piden ‘cuota’ si les llega, sirve para aligerar la vida de sus familias, indicaron.

Lo que piden no es un recurso simbólico, es una cantidad importante como para que, al día siguiente de recoger ese recurso, señale la mesa directiva que no tiene dinero.

“Por eso no se quieren salir de esos puestos, siempre nos dicen no hay dinero, no hay dinero, es una forma de ganar dinero fácil, la verdad queremos que haya solución a esto, que intervengan autoridades”, dijo José Genovevo Gómez Navarro.

La Cooperativa ha recibido apoyos, principalmente cuando el dirigente era funcionario, pero no para todos los pescadores, unos cuantos son beneficiados con motores o con programas que les hace llegar el Gobierno del Estado o Federal.

Pero no es algo equitativo que beneficie a todos, manifestó también Juan Carlos Medina Deniss, quien precisó que en su caso llegó tarde el apoyo de Bienpesca y ya están exigiendo el dinero o será expulsado también de la cooperativa.

Por su parte Juan José Sarmiento Torrero indicó que su caso para expulsión es diferente pero similar pues él no entregó el año pasado los 500 pesos del Bienpesca porque lo enviaron a comisión a la Ciudad de México, pero no le dieron recursos para solventar viáticos.

“Es una Cooperativa donde no se nos toma en cuenta, las decisiones son solo del dirigente, es absoluto para hacer y deshacer, no di el dinero porque pensé que al no darme viáticos con eso quedaba”, señaló.

Los pescadores indicaron que lo que piden es que la autoridad de pesca regularice este tipo de cosas, que van más allá de lo que realmente debe ser una organización, que protesta velar por sus derechos.