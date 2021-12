Policías de Escuinapa deberán esperar a final de mes para recibir su pago, dice la Alcaldesa

ESCUINAPA._ Tránsito Municipal de Escuinapa no recibirá probablemente el salario de esta quincena y elementos de policía deberán esperar hasta fin de mes para su pago de semana, informó la Alcaldesa.

Blanca Estela García Sánchez informó que esta mañana se reunió con los trabajadores de la DSPyTM para darles a conocer la situación pues no hay recursos para salarios.

“Dinero de Fortamun no hay, no tenemos los recursos para estos pagos, les pedí (a los trabajadores) que tuvieran paciencia, tal vez el recurso nos llegue a finales de mes”, dijo.

Al no tener el recurso implica que no se pagarán los salarios de semana, a partir de esta semana, ni de quincena, es probable que los elementos de Tránsito que cobran por quincena no alcancen este pago, es lo que se está analizando.

Manifestó que ante la situación que sabían iban a enfrentar a partir de hoy, decidió acudir a la corporación e informarles de manera personal a los elementos, para evitar la especulación.

Indicó que lo que ya se pagó son los aguinaldos a todos los trabajadores.

La Alcaldesa señaló que estos días se reunirá también con el Sindicato de la Jumapae pues no hay recursos para el pago de aguinaldo.

La prioridad sigue siendo el pago de energía eléctrica, que es un compromiso que asumió con el Gobernador Rubén Rocha Moya para evitar el corte de energía, estar al corriente en lo que se buscan soluciones a los más de 13 millones de pesos que se adeudan de la administración pasada.