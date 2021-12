Pozos artesianos de Teacapán están contaminados y se relaciona a enfermedades gastrointestinales, parasitarias y tifoidea, asegura investigador

TEACAPÁN, Escuinapa._ Los pozos artesianos de esta sindicatura presentan contaminación por heces fecales, lo que se relaciona a enfermedades gastrointestinales, parasitarias y tifoidea, manifestó el doctor Evaristo Méndez Gómez.

El Investigador del Instituto Tecnológico de Mazatlán fungió como coordinador de investigación de la estudiante de Medicina en proceso a la especialidad Daniela Brambila Prado, y de la estudiante de Ingeniería Bioquímica, Fernanda de la Torre.

Indicó que ya en 1990 a 1992 se había realizado un análisis de la calidad de agua de esta zona, como parte de cuatro puertos en estudios, pero se regresó a hacer muestreos de los pozos artesianos en 2020, por interés de las estudiantes originarias de esta zona, ratificando con ello que ha aumentado el nivel de contaminación.

“Son dos investigaciones y estamos ratificando los niveles de contaminación, estos subieron, en bacterias fecales y patógenas, encontramos una mayor cantidad fecal, puede haber problemas de salmonelosis y tifoidea, dice la gente ‘estamos acostumbrados’, error, no creamos resistencia”, dijo antes de presentar la investigación a personas de la comunidad.

La situación que priva hoy es peor que en los 90 cuando se realizaron los primeros estudios sobre la calidad de agua, en estos muestreos hechos casa a casa se confirmó que hay una contaminación del agua.

Y es algo que ocurre, pues se tiene pozos artesianos a 10-15 metros de donde se ubica una fosa séptica, pues las comunidades del valle no tienen red de drenaje.

El terreno de esta zona es arenoso, lo que propicia un alto nivel de filtración, las corrientes de agua se mezclan, ocasionando la contaminación con materia fecal.

“Todo el terreno es arenoso, existe un alto nivel de filtración, dicen ‘la hiervo’, pero eso no resuelve el problema, aunque hiervas esa sustancia sigue ahí”, señaló.

No se puede, indicó, tener tampoco una solución inmediata al hecho, como la clausura de los pozos que se ubican en los domicilios, pues tampoco tienen un servicio de agua que resuelva el problema.

La Presa Santa María se considera que podría mejorar la situación, pero se ubica a 200 kilómetros y aun no concluyen la cortina, por lo que se tienen que buscar soluciones y éstas existen para que haya un auto abasto de la sindicatura.

“Es solución de todos, no solo del gobierno, Teacapán no nada más es viable, es obligado la red de drenaje, las enfermedades aquí están, seguimos contaminando con heces fecales, así el índice de enfermedades seguirá aumentando, empezando por las intestinales, las diarreas, si hay bacterias más grandes, virus, la gente lo ve como normal, no está bien, hay que poner el drenaje, está contaminada (el agua) pero se puede revertir, si la gente participa”, dijo.

Manifestó que el interés es trabajar en mejorar la situación, pero se tiene que empezar a trabajar por parte de las instancias de Gobierno, primero con resolver problemas de abasto de agua, tener un proyecto de red de drenaje y al final tener la planta de aguas residuales, que en el caso del puerto se inició con lo último.

Sí hay solución, señaló, éstas se deben trabajar antes de que el problema vaya más en aumento y con esta investigación lo que buscan es que los líderes de las comunidades sepan lo que ocurre, por ello se les presentó el trabajo, para iniciar con acciones que puedan disminuir el problema.

La Médico de la investigación y la estudiante del ITMAZ señalaron que tienen informes que demuestran cómo han aumentado los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y de tifoidea desde septiembre a la fecha, principalmente en estos últimos tres meses que no se tiene abasto de agua potable.