Preocupa a productores del Valle riesgos en cruce ferroviario de Escuinapa

ESCUINAPA._ Los percances con el tren son una preocupación de productores del Valle, quienes han manifestado su interés en apoyar para colocar plumas metálicas o acciones que prevengan accidentes, manifestó la Alcaldesa Blanca Estela Sánchez García.

“Siempre se ha tenido la preocupación de los accidentes que se han presentado en esa zona con el tren, en 2014 como Regidora ya había pedido que se implementara la colocación de plumas o algo que previniera, ahora nos vamos a acercar a las instancias necesarias para ver qué podemos hacer”, dijo Blanca Estela García Sánchez.

Manifestó que los percances que se han tenido en la zona de la carretera estatal Escuinapa-Teacapán han dejado familias enlutadas y lo ocurrido el lunes consternó al Valle, pues son jóvenes que viven en esas comunidades.

Por ello, algunos productores y el administrador del rancho agrícola Las Cabras, David Toledo, le externó su preocupación y también su solidaridad, de ser necesaria, para colocar plumas metálicas que puedan parar los vehículos y evitar que se impacten con el tren.

“Tristemente la gente le quiere ganar al tren, en ocasiones tal vez no te percatas cuando vas manejando o no tienes precaución de esperar, no sé qué pasó, pero después de este percance sí me llamaron los productores, porque se tiene qué hacer algo”, dijo.

Es probable que se tenga qué acudir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al ser un cruce estatal, pero las acciones deben realizarse pronto, pues es algo que compete al tema preventivo, no pueden seguir viendo cómo se presentan accidentes en ese lugar.

El lunes el tren arrolló una camioneta donde iban trabajadores agrícolas, después de que éstos cruzaron presuntamente sin percibir que venía la máquina.

En el lugar un joven originario de Michoacán murió, el chofer y otra persona resultaron sin lesiones graves, mientras que otro de los ocupantes fue llevado al IMSS en Mazatlán debido a la gravedad de sus lesiones.