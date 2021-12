Preocupa al Gobierno de Escuinapa deuda de casi $3 millones a sindicato de trabajadores

ESCUINAPA. _ El Gobierno de Escuinapa adeuda casi 3 millones de pesos al Sindicato del Ayuntamiento, debido que el dinero de retenciones hechas a trabajadores de enero a octubre literalmente desapareció y no se tiene para responder por ello, informó la Presidenta Municipal.

“Es preocupante la situación, se le deben casi tres millones de pesos al Sindicato del Ayuntamiento, son retenciones de ahorro de enero a octubre, retenciones que se les hacen también por cumpleaños, funerales, entre otros”, dijo Blanca Estela García Sánchez.

Los trabajadores cada año tienen estas retenciones, se les quita de su salario una parte para ahorrar, para celebrar cumpleaños o para gastos funerarios, que se van entregando cada que se requiera, en el caso del ahorro es en el mes de diciembre.

Sin embargo, el recurso no está en las arcas municipales, desconoce en qué o como se gastó, pero no se tiene, se hizo uso de este y hoy, aunque el Sindicato del Ayuntamiento se lo hizo saber, desconoce que ocurrió con ese recurso que debió haberlo dejado la administración pública pasada.

“No sabemos dónde está ese recurso, solamente sé que no se le pagó al Sindicato las retenciones, son casi 3 millones de pesos, está un adeudo también de uniformes de casi 80 mil pesos, quedó en deuda”, dijo.

Pendientes se tiene también en canasta básica, que es de entre 2 mil 400 hasta septiembre y que se les aumentó a 2 mil 700 en octubre al negociar el contrato colectivo de trabajo.

Indicó que el Ayuntamiento está haciendo frente a lo que se adeuda de manera actual, lo que les compete, pero no pueden hacerlo de lo pasado, pues no tienen el dinero, ese dinero debió haberse dejado, pero no fue así, por lo que no se entregará en el mes de diciembre, como se hace cada año.

“El Sindicato ha estado mesurado, consciente que esta deuda no es de nosotros, es dinero del trabajador, pero no me puedo comprometer a pagar los 3 millones porque no hay recursos”, dijo.

García Sánchez manifestó que pagaron la canasta básica de septiembre, que estaba pendiente, con la cantidad anterior, pues no se puede más y es lo que han estado informando a los trabajadores del sindicato.