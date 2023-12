”Y otro Acueducto para Concordia, 13 pueblos de Concordia, tengan agua, porque en efecto el Presidente dijo que era un contrasentido hacer la presa o las presas y que los pueblos de alrededor no tuvieran agua y por ello se modificó el proyecto mismo, por esa instrucción”.

”Hoy se beneficia esta gente que anhelaba por décadas tener esta obra, ya la terminó el Presidente López Obrador y beneficia a Sinaloa, todo Sinaloa, ahora ya no tenemos superficies en la planicie que no sean susceptibles de riego, por ahí hay cachitos que seguramente a Víctor Villalobos y a Germán les plantea, que tienen que ver con áreas mismas que los proyectos originales no contemplaron, pero que pueden ser producto de otros proyectos menores, pero Sinaloa ya tiene, con esta tendría más de 800 mil hectáreas de riego”, enfatizó el Gobernador.

También felicitó al Presidente de la República por la reciente inauguración del Tren Maya, del que dijo es la obra pública más grande de estos tiempos a nivel mundial.