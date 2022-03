Préstamo para recolectores se pagará en esta administración, dice Alcaldesa

ESCUINAPA._ El recurso que han solicitado al Congreso del Estado para que autorice como préstamo a través de Banobras, es una necesidad que el Municipio tiene para poder tener camiones recolectores de basura y la deuda se pagará en su administración, manifestó la Alcaldesa Blanca Esthela García Sánchez.

“El documento de solicitud de autorización del Congreso para este préstamo fue entregado en ventanilla del Congreso, el documento está depositado desde el 28 de febrero, el endeudamiento es para la adquisión de vehículos recolectores, no tenemos parque vehicular”, dijo.

Indicó que la necesidad de parque vehicular es apremiante, pues no se tienen unidades para recoger basura, pero tampoco para trasladarse nadie que labore en el Ayuntamiento.

La solicitud de endeudamiento es exclusivamente para camiones recolectores, pues es la principal urgencia que se tiene, indicó, el recurso será bien utilizado y lo hacen con la conciencia de que no dejarán endeudado al Municipio para la siguiente administración pública.

“Ese préstamo se pagará en mi administración pública, no tenemos parque vehicular, ni yo como Presidenta Municipal tengo un vehículo para trasladarme, voy a Culiacán y tengo que andar pidiendo quién me lleve en diferentes vehículos, no tengo en qué trasladarme a comunidades, a hacer gestión, no tengo en qué ir, ni en Obras Púbicas hay, no hay parque vehicular, cada director debe trasladarse en vehículos propios”, señaló.

El recurso que se está solicitando no es para rentar vehículos, es para un uso bien definido, por eso considera que el Congreso del Estado los puede apoyar, pues conocen la situación que se tiene.

El Tesorero Víctor Hugo Camacho Millán dijo que esperaban que el jueves se discutiera por parte de la Comisión de Hacienda del Congreso el tema del endeudamiento.

“Ellos(Diputados) van a valorar el tema, sí hay capacidad de endeudamiento, nos descontarían entre 260 y 280 mil pesos por mes, la deuda se concluiría antes de los tres años”, dijo.

De no darse esta autorización, el Ayuntamiento tendría que ver otras opciones, pero ésta es la que ofrece menos problema y el interés no es tan alto, por eso se consideró como primera opción.

El presidente de la JUCOPO, Feliciano Castro Meléndrez informó que no tenían un documento en el Congreso que acreditara la solicitud del Municipio, pero la tónica era evitar el endeudamiento de los Ayuntamientos, por lo que no estaban autorizando préstamos.