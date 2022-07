$!Productores de mango bloquean accesos en empacadoras en Rosario

“Desde el sábado se les dijo que se iba a parar, andaban cortando mango, no somos su burla, si no nos hacen caso ¿nosotros porque sí lo debemos hacer? No van a pasar nada”, dijo uno de los productores.

Señalaron que se mantendrán en el sitio, hasta que se definan los acuerdos, pues algunos empaques e industrias sacaron guías de traslado durante el fin de semana, previendo que se pararían estas labores a partir de este lunes.

“No nos vamos a mover, nosotros estamos en la mejor disposición, queremos que no se haga nada, nada a puerta cerrada, aquí no hay líderes, que vengan acá los empacadores, que vengan”, dijo otro de los productores a los dirigentes que acudieron a informarles que tendrán una reunión este martes en Escuinapa.