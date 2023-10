EL ROSARIO._ Ante el avance de la construcción de canales de la Presa Santa María tanto en Rosario como en Escuinapa, existe un desconocimiento por parte de productores de cómo se dará la distribución y si representará un costo extra que llegue a las huertas, aseguró Gonzalo Vizcarra Balderrain.

El dirigente agrario manifestó que no se ha dado la información clara de parte de las autoridades en cuanto a la logística que implica el anunciado beneficio de la presa para los sectores primarios.

“Son cosas que desconocemos y no nos han dado una explicación de cómo funcionaría eso. Esa información (de la logística), no la tenemos, todo lo que sabemos es eso... Hemos visto varias tomas pero no la manera de cómo se va llevar el agua hasta tu parcela”, expresó el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte.