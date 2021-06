Protección Civil Rosario llama a cuidarse para no sufrir estragos por calor

EL ROSARIO._ Ante el repentino incremento en las temperaturas que se registró en el municipio, el coordinador de Protección Civil local, Omar Copado Castellanos, llamó a la ciudadanía a prevenir para evitar sufrir estragos por el calor.

“Ahorita estamos a 33 grados con una sensación térmica de 36 y esperamos que aumente, ahora que entre la canícula”, expresó.

El funcionario municipal explicó que el periodo canicular son los 40 días de mayor calor y será de julio a agosto este año.

Con la llegada de este fenómeno, señaló que se espera que el termómetro suba hasta una sensación térmica de 38 grados en el municipio y la región.

Copado Castellanos reiteró la invitación a no realizar actividades al medio día, que es cuando el sol está más fuerte, no exponer a menores y adultos mayores en las calles, así como mantener una hidratación constante de agua, sueros, no con bebidas endulzadas o refresco.

Hasta el momento, descartó que se hayan reportado casos de personas con golpe de calor, deshidratación o algún otro padecimiento.

Concluyó que es importante la colaboración ciudadana para evitar pérdidas humanas que lamentar ante los estragos que pueden generar las altas temperaturas.