ESCUINAPA._ Que sea la nueva administración pública de Escuinapa la que inaugure el mercado en la zona gastronómica, pues la obra no será recibida, aunque haya amenaza de desalojarlos, manifestaron locatarios.

Ante la negativa de recibir la obra, han sido objeto de intimidaciones pues por parte del Ayuntamiento a través de empleados que hacen cobros de cuotas diarias, se les está diciendo que se desmantelará el mercado provisional para obligarlos a ingresar a la nueva obra.

“Dicen que nos van a cortar la energía eléctrica, que si no nos metemos regalarán los puestos (construidos) que porque somos nosotros los encaprichados en no meternos, pero aquí estamos siendo solidarios porque hay locatarios que, por esta obra, son más afectados que otros”, dijo Irma Sánchez.

El mercado no tiene las condiciones para que lo ocupen, señalan, pues es un calor intenso el que se tiene dentro, aunque es de 24 horas no tiene el alumbrado que se requiere, están sin gas pues no se dejó listo para colocar los tanques estacionarios, y ni siquiera se tiene una escalera.

“Son los empleados de tercer nivel, los que vienen a infundir miedo, no les corresponde a ellos, pero no hay legalidad para un desalojo, saben que no podemos meternos aquí, nadie se va a meter”, dijo el Presidente de los Locatarios, Salvador Camacho Rodríguez.