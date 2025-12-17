Ratifica la Junta Directiva de la Universidad Tecnológica Escuinapa al Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero como Rector de la institución

En sesión extraordinaria, la Junta Directiva de la Universidad Tecnológica Escuinapa aprobó la propuesta de ratificación del Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, para un nuevo periodo como Rector de la institución, la cual será presentada ante el Gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya para su consideración.

La sesión se realizó en la Sala Patria de las instalaciones centrales de la SEPyC, y estuvo presidida por el Lic. Pablo Antonio Peñuelas Mondaca, Director de Organismos Sectorizados, en representación de la Lic. Gloria Himelda Felix Niebla, Secretaria de Educación.