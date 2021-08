Realiza Marina recorrido por marismas de Rosario para recabar datos para dragados

“Es una visita que se hizo antes de venir a meter las dragas, hacer cálculos, estudios no provocar luego un problema que salga peor” dijo.

En el recorrido no solo se abocan a lo que es el estudio de la zona, sino también escuchar los planteamientos de los pescadores, de los directivos de la zona.

En este caso el recorrido solo alcanzo a darse en Rosario, después vendrán a Escuinapa, pues el interés es recorrer los dos municipios y revisar a detalle las necesidades en relación a los dragados que se necesitan.

Manifestó que sí se han hecho dragados en los dos municipios, pero no cuentan en ocasiones con los estudios para que sean trabajos que duren, luego vuelven a azolvarse esas zonas, debido a que tienen escurrimientos diversos, por lo que los trabajos no duran.

Con los estudios que haga la Marina Armada de México considera que se tendrán contemplados todos los aspectos, para que sea un trabajo integral y con los resultados que el sector pesquero requiere.

“Es parte del estudio esta revisión física, no es llegar y decir un pequeño dragadito, como han sido angostos, limitados, que no resolvían problemática, esto es un trabajo integral, los expertos son ellos, tendrán que delimitar donde iniciar y donde van a culminar, vinieron no solo a tomarse la foto” señaló.

Los resultados sobre este recorrido se tendrán en 8 o 10 días, los de fondo hasta el mes de noviembre, preciso y en este tema están involucrados ya el Gobierno del Estado que saldrá y el Gobernador Electo.

Señaló que Rocha Moya está trabajando en la gestión y en proyectos que permitan tener avances para su plan de gobierno y los sectores son prioridad, por lo que ya hay avances sobre lo que se va a trabajar y el sur del Estado está muy presente en su agenda de gobierno.